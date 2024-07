Meer dan zes miljoen mensen zien Oranje winnen

Miljoenen mensen hebben dinsdag op NPO 1 de EK-wedstrijd tussen Nederland en Roemenië gevolgd. Gemiddeld keken via de televisie 6,1 miljoen mensen naar het duel in de achtste finales van het voetbaltoernooi. Een woordvoerder van het Nationaal Media Onderzoek (NMO), de organisatie die de kijkcijfers registreert in Nederland, bevestigt gegevens hierover van de NOS.

Volgens de NOS keken er online nog eens 637.000 mensen via de app van de omroep.

De wedstrijd tegen Roemenië, die Oranje met 3-0 won, is tot nu toe de best bekeken EK-wedstrijd. Het duel tegen Frankrijk staat met bijna 5,5 miljoen kijkers nu op de tweede plaats. Naar de wedstrijden tegen Oostenrijk en Polen keken respectievelijk 5,3 miljoen en 4,7 miljoen mensen.