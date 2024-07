Mestdebat pas na zomer, oppositie woest op Van der Plas

Dat een Tweede Kamerdebat over de mestcrisis niet doorging omdat coalitiepartijen niet wilden dat het door zou gaan, heeft tot woede en verbazing geleid in de Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas wilde niet dat minister Femke Wiersma (BBB, Landbouw) woensdagavond al het debat zou voeren, omdat zij pas dinsdag was geïnstalleerd en nog amper voorbereiding had gehad.

In een zeer rumoerige Kamer drongen meerdere partijen tevergeefs aan het debat nog voor het zomerreces te voeren. Vanaf september moeten er namelijk maatregelen liggen om een mestprobleem te voorkomen. Dan stopt het uitrijdseizoen, en het jaar erna mag er veel minder mest worden uitgereden omdat een Brusselse vrijstelling wegvalt. Boeren moeten hun extra mest dan afvoeren en laten verwerken, wat hen tienduizenden euro’s kan kosten. Faillissementen dreigen. Maar aangezien het debat erover woensdag niet doorging, is het vooralsnog uitgesteld tot na de zomer.

Het leidde tot harde botsingen met Van der Plas. D66-leider Rob Jetten verweet Van der Plas “Haags” geworden te zijn door het debat nu te blokkeren. Als het debat nu doorgaat, hebben boeren zekerheid over hun financiën, hield Jetten haar voor. Dat de coalitie nu dat debat blokkeert, is volgens Jetten “een klap in het gezicht” van boeren. “Onder leiding van de partij van Jetten hadden boeren al helemaal geen hoop”, riposteerde Van der Plas. Verschillende keren kwam het haar op hoongelach te staan.

Een zwaar geërgerde Van der Plas zegt dat het debat maandag had gekund, maar dat de oppositie dat niet wilde. Oppositiepartijen willen inderdaad volgende week er niet over debatteren, omdat de Kamer dan met reces is. Als de Kamer tijdens het reces debatteert, wordt het voor Kamerleden veel moeilijker om voorstellen in te dienen en daarover te stemmen.

Van der Plas voerde ook aan dat Wiersma aanwezig moet zijn bij het debat over de regeringsverklaring. Was dat debat woensdag eerder afgelopen, dan had Wiersma nog het mestdebat kunnen doen, denkt haar partijleider. De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie verlieten dat plenaire debat overigens wel voor een commissiedebat over de NAVO.

Volgens CDA-leider Henri Bontenbal “overschreeuwde” Van der Plas zich met haar felle toon. “Een half uur van tevoren blokkeert de coalitie het debat, de oppositie wil dit debat gewoon. Het is wel degelijk heel Haags.” “Waar zijn we in vredesnaam in beland?” vroeg SP-leider Jimmy Dijk zich hardop af. Hij vindt dat Van der Plas “ongelooflijk moeilijk” doet “over iets heel simpels”.