Onduidelijk wie opriep tot gewelddemo bij basisschool Rotterdam

Het is nog niet duidelijk wie opriep tot een gewelddadige demonstratie bij een gebouw met drie basisscholen aan de Noorderhavenkade in de Rotterdamse wijk Blijdorp. Door deze dreiging blijven de scholen woensdag dicht, zo besloten ze een dag eerder.

“We onderzoeken wie achter de oproep zit, we houden toezicht bij het gebouw. Maar het is daar tot nu toe rustig”, zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam. De melding over de betoging is gedaan bij Meld Misdaad Anoniem.

In het gebouw zijn het Dominicus Kindcentrum, de Jenaplanschool De Blijberg en Daltonschool De Margriet gevestigd. De schoolleiding van het Dominicus Kindcentrum beslist woensdag of de school ook donderdag gesloten blijft.