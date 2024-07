Racisme is geïntegreerd in het kabinet, zegt Van Baarle (DENK)

Racisme en discriminatie zijn “geïntegreerd in het kabinet” door de deelname van de PVV, zegt DENK-leider Stephan van Baarle in het debat over de regeringsverklaring. Hij vindt het een “schande en een historische fout” dat Pieter Omtzigt (NSC) en Dilan Yeşilgöz (VVD) hieraan meewerken. Wilders heeft zijn taal misschien afgezwakt, zegt Van Baarle, maar vindt nog steeds hetzelfde.

De voorman van DENK maakt zich zorgen om moslima’s die werken op de ministeries van PVV’ers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Ontwikkelingshulp). De nieuwe ministers hebben zich namelijk kritisch uitgelaten over hoofddoekjes. Van Baarle neemt er geen genoegen mee dat Wilders zegt dat het ze nog steeds vrij staat om dit religieuze kledingstuk te dragen. Met hun kritiek zeggen de bewindsvrouwen tegen hun hoofddoekdragende ambtenaren “wat jij draagt, daar kijken wij op neer”, vindt Van Baarle.

“De heer Wilders blijft iemand die de meest verwerpelijke denkbeelden de wereld in blijft slingeren”, zegt de oppositiepoliticus. Als Wilders hier geen afstand van neemt, dan zal hij blijven horen dat hij een “racist” is en “iemand die moslims haat”.

“Ik haat helemaal niemand, ook niet moslims”, vuurt Wilders terug. “Ik heb wel een probleem met de islam. Dat is religiekritiek, dat mag.” Van Baarle vindt dat verhullend taalgebruik. Wilders heeft het eigenlijk over ‘moslimhaat’ als hij over ‘religiekritiek’ spreekt, stelt de DENK-leider. Waar een ‘zorgelijke demografische ontwikkeling’ wordt gezegd, spreekt Wilders volgens de oppositiepoliticus over de omstreden omvolkingstheorie.