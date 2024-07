Zeker 240.000 mensen zijn in de provincie Anhui in het oosten van China geëvacueerd, nadat door zware regens het niveau van de Yangtze en andere rivieren gevaarlijk is gestegen, meldt het staatspersbureau Xinhua.

In Anhui zijn bijna een miljoen mensen slachtoffer geworden van de wateroverlast. Volgens Xinhua stijgt het water van de Yangtze, de langste rivier van China, nog steeds.

De afgelopen maanden is China geplaagd door zowel hevige regenval als hittegolven.