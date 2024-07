Timmermans zegt vertrouwen op in PVV-ministers Klever en Faber

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft aan het begin van het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Schoof een motie van wantrouwen aangekondigd tegen de PVV-ministers Reinette Klever en Marjolein Faber. De reden is de uitspraken van deze PVV’ers die wat hem betreft een grens overgaan.

Later gaat Timmermans deze motie indienen. Het is anders dan aan het begin van de regeringsperiode het vertrouwen opzeggen in het volledige kabinet, meent hij. Als alle Kamerleden hun “geweten laten spreken”, zou zijn motie zelfs een meerderheid halen, denkt Timmermans.