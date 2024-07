Van der Plas spreekt Timmermans’ verhaal over natuur tegen

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Caroline van der Plas (BBB) twisten over feiten in een discussie over landbouw en natuur, tijdens het debat over de regeringsverklaring. Timmermans stelt dat Nederland het “slechtste oppervlaktewater van heel Europa” heeft door te veel mest en pesticiden. “Als we daar niets aan doen, krijgen we grote problemen met onze drinkwatervoorziening.”

Van der Plas reageert: “Te veel mest in de natuur? Lozen boeren dan gewoon mest in sloten, is dat wat Timmermans bedoelt?” Daarop klinkt gelach uit het vak van de GroenLinks-PvdA-fractie. “Die hoek heeft helemaal geen verstand van de materie”, vindt Van der Plas. Volgens haar brengen juist natuurbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer mest in de natuur. “Omdat die compleet aan het verschralen zijn op sommige plekken, dat kunt u opzoeken.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport meldde vorige maand nog dat er te veel schadelijke stoffen zitten in het grondwater en in bijvoorbeeld rivieren, beken en meren. Die stoffen komen onder meer uit mest, resten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen. Volgens onderzoek van de Ecologische Autoriteit is niet een tekort, maar een overmaat aan stikstof een van de belangrijkste bedreigingen voor de natuur.

“Ik raad Van der Plas aan zich op de hoogte te stellen van de waterkwaliteit in Nederland”, zegt Timmermans. “Dat heeft alles met nitraat te maken, en nitraat komt in de natuur via onder andere mest.”