Aantal mensen in behandeling om gokverslaving neemt weer toe

Het aantal mensen dat onder behandeling staat voor een gokverslaving, neemt na een aantal jaren van daling weer toe. Dat meldt de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) in een rapport over de verslavingszorg. Er werden in 2023 bijna 2500 mensen behandeld voor een gokverslaving, een toename van ruim 24 procent ten opzichte van 2022.

Meer instellingen leverden gegevens aan, maar volgens de IVZ komt de stijging niet alleen daardoor. “Ook in de groep instellingen die alle jaren cijfers heeft aangeleverd is deze ommekeer in de trend zichtbaar”, meldt de organisatie. Bij centra die de afgelopen jaren altijd gegevens hebben aangeleverd bij de stichting, bedraagt de stijging 15 procent.

Het wordt volgens de IVZ slecht geregistreerd waar de mensen die onder behandeling staan vooral hebben gegokt. Bij de personen van wie dat wel bekend is, is vooral een stijging te zien bij het online gokken. Het overgrote deel van de behandelde mensen is man (88 procent), 17 procent van de patiënten is jonger dan 25 jaar.

Van de mensen die vorig jaar voor gokken in de verslavingszorg terechtkwamen, was 46 procent voor het eerst in behandeling. Dat is het hoogste aandeel van alle problematieken, aldus de IVZ.

In totaal zaten in 2023 65.000 personen in de verslavingszorg. Dat zijn er 4000 meer dan in 2022, en is deels te verklaren door een groter aantal instellingen dat gegevens aanleverde. Alcohol is met een aandeel van 45 procent nog altijd veruit de meest behandelde verslaving, gevolgd door cannabis (15 procent), opiaten en cocaïne, met allebei 12 procent. Verder valt het de IVZ op dat er ook meer mensen bij de hulpverlening aankloppen voor een verslaving aan de drugs ketamine en 3-MMC.