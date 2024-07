Afspraken Defensie om overlast vliegbasis Gilze-Rijen te beperken

Defensie heeft afspraken gemaakt om de overlast voor omwonenden van de vliegbasis Gilze-Rijen te beperken. Welke maatregelen precies worden genomen, maakt Defensie eind augustus bekend op vier informatiebijeenkomsten in de omliggende dorpen Molenschot, Gilze, Rijen en Hulten. Het ministerie en de Brabantse gemeente Gilze en Rijen leggen de afspraken vast in een intentieverklaring en een uitvoeringsdocument.

“Daarin staat hoe we rekening houden met de omgeving”, aldus een woordvoerder van Defensie. “Er is altijd een beetje sprake van een spanningsveld. Aan de ene kant gaat het om de leefbaarheid, aan de andere kant om de operationele opdracht voor Defensie. We hebben gekeken hoe we de omgeving tegemoet kunnen komen, zonder af te doen aan het feit dat we voldoende getraind willen zijn.”

Gilze-Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Na klachten uit de omgeving over met name geluidsoverlast en veel verzet tegen het nieuwe luchthavenbesluit, hebben de betrokken partijen onder leiding van een procesbegeleider enkele jaren gesproken over mogelijke maatregelen.

“We stonden tegenover elkaar en staan nu echt naast elkaar”, zegt burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen. “Omwonenden, Defensie en de gemeente blijven in gesprek met elkaar over de voortgang van het uitvoeringsdocument en evalueren die in 2028. Zo bewaken we met elkaar alle uitkomsten en onderhouden we de nieuwe, unieke relatie die is ontstaan tussen de vliegbasis en onze gemeente.”

De gemaakte afspraken dienen als opstapje richting het vaststellen van een nieuw luchthavenbesluit voor Gilze-Rijen. Dat moet op 1 januari 2030 zijn vastgesteld. Defensie werkt al sinds 2016 aan dit luchthavenbesluit. Op een eerder concept kwamen ongeveer achthonderd zienswijzen (opmerkingen) binnen uit de omgeving. “Toen heeft de staatssecretaris gezegd: we moeten met de omgeving in gesprek”, aldus de woordvoerder van Defensie. “We komen van ver, er was sprake van wantrouwen. In het proces van de afgelopen jaren zijn we elkaar gaan begrijpen.”