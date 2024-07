Carola Schouten voorgedragen als burgemeester van Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft Carola Schouten voorgedragen als opvolger van Ahmed Aboutaleb op als burgemeester van Rotterdam. Dat maakte Rotterdams raadslid Ruud van der Velden bekend namens de vertrouwenscommissie van de raad, die de sollicitatieprocedure van de burgemeester heeft gedaan. Dat gebeurde in samenwerking met commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit.

Als de screening van Schouten goed uitvalt, wordt zij op 10 oktober geïnstalleerd. De naam van Schouten ging al rond als een van de topkandidaten voor de functie. De bekendmaking van haar naam werd door de raadsleden met een luid applaus begroet.

“De nieuwe burgemeester wordt op 10-10, hoe kan het anders in 010, geïnstalleerd”, zei Van der Velden bij de bekendmaking van de naam. Volgens SP-raadslid en lid van de vertrouwenscommissie Theo Coskun, zaten er meerdere geschikte kandidaten onder de 26 sollicitanten, maar was er brede steun voor de kandidatuur van Schouten.

Schouten (46) was tot het aantreden van het kabinet-Schoof deze week namens de ChristenUnie vice-premier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het kabinet-Rutte IV. In het derde kabinet-Rutte was ze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.