Hoge onderscheiding voor Mark Rutte

Koning Willem-Alexander heeft Mark Rutte een hoge onderscheiding toegekend voor zijn verdiensten voor het land. De oud-premier is afgelopen dinsdag benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Ridder Grootkruis is de hoogste graad in deze orde. De onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt.

Rutte nam dinsdag afscheid als minister-president en overhandigde de sleutels van het Torentje aan zijn opvolger, Dick Schoof. Rutte volgt per 1 oktober Jens Stoltenberg op als secretaris-generaal van de NAVO.

VVD-fractieleider Dilan Yeşilgöz reageert via X op de onderscheiding met de woorden: “Trots en zo terecht!”

Onder degenen die eerder werden benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn de voormalige premiers Ruud Lubbers en Willem Drees en oud-NAVO-topman Joseph Luns. Ook buitenlandse leiders werden onderscheiden, zoals Angela Merkel en Winston Churchill, evenals royalty uit binnen- en buitenland (prinses Beatrix, de Britse koningin Elizabeth, koning Hoessein van Jordanië).

Wanneer Rutte de versierselen krijgt opgespeld is nog niet bekend. In elk geval zal dat de taak zijn van premier Schoof.