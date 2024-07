Bij een steekincident in de stad Groningen zijn donderdagochtend vier gewonden gevallen, meldt de politie. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een iemand met zware verwondingen. Een vierde persoon werd ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend. Er is een verdachte aangehouden.

Het steekincident was in of bij een coffeeshop aan het Damsterdiep, net buiten het centrum van Groningen.