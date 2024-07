Oppas uit gemeente Schagen staat terecht voor kindermisbruik

In de rechtszaal op Schiphol begint donderdag de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak rond een 25-jarige man uit de gemeente Schagen. Hij wordt verdacht van misbruik van twee jongetjes bij een van zijn oppasgezinnen.

De zaak kwam in augustus vorig jaar in de openbaarheid. De verdachte Julian F. presenteerde zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, in een politie-uniform op Marktplaats en bood zich aan als kinderoppas. Hij had elf oppasgezinnen met baby’s en peuters in heel Nederland. Bij een van de gezinnen in de naburige gemeente Hollands Kroon zou hij twee oppaskinderen hebben misbruikt. De jongste was tijdens het misbruik 1 en later 2 jaar oud, de oudste was 4 jaar.

F. zou beelden van het misbruik met de jongste hebben gedeeld met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar, met wie hij seksuele fantasieën uitwisselde. Eerder zijn in de rechtbank al chats voorgelezen waaruit het beeld naar voren kwam dat H. allerlei suggesties deed wat F. met de peuter kon doen. H. staat daarom terecht voor het medeplegen van kindermisbruik en het maken van kinderporno. H. heeft zelf een tbs-verleden op het gebied van kindermisbruik. Hij heeft hier ook een jaar voor in de cel gezeten.

De moeder van de oppaskindjes deed na de ontdekking van de beelden twee keer aangifte tegen de verdachte. In het strafrechtelijk onderzoek vond het Openbaar Ministerie drie video’s van haar jongste zoontje. Een derde aangifte is van een neefje van F., dat op 11- en 12-jarige leeftijd misbruikt zou zijn.

F. staat ook terecht voor het misbruiken van dieren, waaronder een varken en een hond. De eigenaren van de dieren zouden dat hebben gefilmd op verzoek van F. De verdachte is eerder dit jaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

De rechtbank Noord-Holland trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zedenzaak. Vrijdagochtend worden de strafeisen verwacht.