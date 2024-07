Premier Schoof verdedigt nieuwe kabinet in zijn eerste Kamerdebat

Minister-president Dick Schoof verdedigt zijn nieuwe kabinet in de Tweede Kamer op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring. Hij beantwoordt de vele vragen die hem in eerste termijn zijn gesteld, waarna de Kamer moties kan indienen. Het is de eerste keer dat de voormalige AIVD-baas en topambtenaar in debat gaat met het parlement.

De oppositie ging er op de eerste dag af en toe ongenadig hard in. Twee moties van wantrouwen werden alvast aangekondigd. Een daarvan, van DENK en PvdD, is gericht tegen het hele kabinet. De andere van GroenLinks-PvdA, met steun van in elk geval de SP en Volt, tegen de PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp).

Faber en Klever lagen onder vuur om omstreden uitspraken die zij in het verleden deden. Faber sprak als senator over omvolking, een term die ook door de nazi’s werd gebruikt, om de veranderende bevolkingssamenstelling als gevolg van migratie aan te duiden. Klever was bestuurslid bij omroep Ongehoord Nederland, waar dit soort complottheorie├źn ook zonder tegenspraak ter tafel worden gebracht.

De oppositie stelde ook veel vragen over de positie van Schoof, die partijloos is en als voormalig topambtenaar geen politieke ervaring heeft. Sommige partijen vrezen dat hij een soort marionet zal zijn van Geert Wilders, de leider van de PVV die bij de verkiezingen in november de grootste partij werd in de Kamer.