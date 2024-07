Rechtbank doet uitspraak in zaak over verstrekken middel X

De rechtbank in Arnhem doet donderdag uitspraak in de strafzaak over het zelfdodingsmiddel met de naam middel X. De verdachten in de zaak zijn allen 70-plussers en worden ervan verdacht dat ze in georganiseerd verband het middel in omloop hebben gebracht.

De ouderen waren actief voor de Coöperatie Laatste Wil (CLW), die zich inzet voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen. Rondom huiskamergesprekken zou volgens het OM het zelfdodingsmiddel zijn verstrekt. De heimelijke distributie van middel X ging volgens het OM ondergronds en buiten de CLW om. Het OM spreekt daarom van een crimineel samenwerkingsverband rond hulp bij zelfdoding.

De strafzaak diende in april en telde zeven verdachten. Een van de verdachten, Loek de L. is daarna op 80-jarige leeftijd overleden. De zaak tegen hem vervalt. Het Openbaar Ministerie had tegen hem en medeverdachte Tiny B. (74) uit Amersfoort de hoogste straf geëist: 2,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Beiden waren aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding, omdat ze het middel daadwerkelijk zouden hebben verstrekt aan mensen die het gebruikten om te sterven.

Leverancier van het dodelijke middel was Alex S. (31) uit Eindhoven. S. werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep. B. deed volgens het OM voor 8000 euro inkopen bij S.

Het OM heeft vrijspraak gevraagd voor de toenmalige penningmeester van de CLW, Petra de J. (71) uit Woerden, bij gebrek aan bewijs. Tegen voormalig voorzitter Jos de W. (76) uit Apeldoorn is achttien maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor zijn bijdrage aan het netwerk rond middel X.

Tegen een man uit Gouda is een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan vier voorwaardelijk, geëist. Tegen een man uit Heerhugowaard en een vrouw uit Deventer zijn celstraffen van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, geëist.