Voorwaardelijke celstraffen voor verstrekken zelfdodingsmiddel

Een 74-jarige vrouw heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar gekregen, omdat ze het zelfdodingsmiddel met de naam middel X aan mensen had gegeven. Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen Tiny B. uit Amersfoort. Het was de hoogste eis uit de zaak.

Jos van Wijk, voormalig voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil, kreeg een voorwaardelijke straf van vier maanden. De andere verwachten werden vrijgesproken.

De strafzaak diende in april en telde toen zeven verdachten. Een van de verdachten, Loek de L. is daarna op 80-jarige leeftijd overleden. De zaak tegen hem verviel daardoor. Ook tegen hem had het OM 2,5 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.