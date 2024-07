Wiersma kan succes in Brussel voor mestdossier niet garanderen

De nieuwe landbouwminister Femke Wiersma (BBB) zegt niet te garanderen dat Brussel kan helpen in de dreigende mestcrisis. Europese uitzonderingsregels voor het uitrijden van mest vervallen volgend jaar, en het kabinet heeft toegezegd coulance te vragen bij de Europese Commissie. Maar daarmee ontkomt het kabinet er tegelijkertijd niet aan zelf ook al maatregelen te nemen, waarschuwt Wiersma: “We kunnen niet alleen iets halen, we zullen ook iets moeten brengen.”

Waarmee Wiersma naar Brussel wil gaan, kan ze nog niet helemaal zeggen. Ze wil de aankomende zomer haar plannen verder uitwerken. Tijdens het debat heeft ze punten gehoord die daar onderdeel van kunnen uitmaken. Partijen hebben veelal de plannen van haar voorganger Piet Adema aangehaald, die al een pakket had klaarliggen. Hij wilde onder meer inzetten op vrijwillige uitkoop, het afromen van rechten en het verminderen van eiwit in voer. Wiersma benadrukte dat sommige maatregelen snel effect hebben, maar dat het van andere langer kan duren voordat ze effect sorteren. Op de korte termijn overweegt ze mest op te slaan in bijvoorbeeld silo’s of mestzakken, maar ook dit wil zij eerst verder uitwerken.

De minister wil daarnaast investeren in de relaties in Brussel. Over twee weken is ze daar al voor overleg, maar die vergadering zal vooral in het teken staan van kennismaking. Voordat Wiersma wil onderhandelen over soepelere mestregels, wil zij eerst een goed onderbouwd en doordacht pakket aan maatregelen hebben liggen.

Het mestdebat van donderdag kende een rommelige aanloop. Het zou in eerste instantie op woensdag gehouden worden, maar er was overlap met het debat over de regeringsverklaring. Wiersma zat daarvoor in het zogeheten ‘vak K’, en zei niet te weten dat zij naar het mestdebat had gekund. Twee andere ministers die ook een ander debat hadden, verlieten het plenaire debat wel. BBB-leider Caroline van der Plas zei in de plenaire zaal dat Wiersma pas één dag minister is, en zich nog niet goed genoeg had kunnen voorbereiden. Het uitstel van het mestdebat leidde tot zo veel rumoer, dat in de nacht van woensdag op donderdag alsnog is besloten het debat te voeren.