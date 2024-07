Wilders valt uit tegen Yeşilgöz: valse, vuile beschuldiging

Geert Wilders heeft tijdens het debat over de regeringsverklaring fel uitgehaald naar VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De PVV-leider noemde het een “valse, vuile beschuldiging” van haar dat hij achter een omstreden tweet van vicepremier Fleur Agema zou zitten.

Het debat ontaardde in chaos nadat er eerst een schorsing was geweest om te overleggen over de tweet van Agema. Dit gebeurde nadat D66-leider Rob Jetten had geopperd dat het kabinet even de tijd neemt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er volgde een schorsing van een half uur, waarna Schoof zei dat er niet meer getwitterd zou worden tijdens debatten. Een groot deel van de oppositie liet merken daar geen genoegen mee te nemen.

Ook Agema spreekt uit niet meer te twitteren “tijdens beraden”, aldus Schoof. De PVV-minister twitterde tijdens het debat over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks). Die deelde enerzijds een emotioneel betoog van Kamerlid Esma Lahlah (GroenLinks-PvdA) over de vrijheid van vrouwen om een hoofddoek te dragen en anderzijds een oud krantenartikel waarin de inmiddels burgemeester zegt “moeite met de hoofddoek” te hebben.

Yeşilgöz reageerde daar eveneens fel op. “Ik verwacht een verantwoordelijke houding van mensen met een leidende rol, in de Kamer én daar”, zei de VVD-voorvrouw, wijzend naar het ministersvak. “Ik wil de premier vragen hier zijn bewindspersonen op aan te spreken.” Maar ook Kamerleden moeten voorkomen dat “mensen continu tegenover elkaar komen te staan”, zei zij. “Dat geldt voor de heer Wilders, die ongetwijfeld achter de tweet van mevrouw Agema zit.”

Wilders begon buiten de microfoon door haar heen te praten, zoals eerder tijdens het debat gebeurde bij coalitiegenoten. Vervolgens maakte hij aan de interruptiemicrofoon een “persoonlijk feit” waarin hij zich afzette tegen de woorden van Yeşilgöz en ontkende achter de tweet te zitten.