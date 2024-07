Zedenverdachte ontkent misbruik tweede oppaskindje

Julian F. (25) uit de gemeente Schagen bekent dat hij het geslachtsdeel van een 1-jarig oppaskindje heeft aangeraakt en daar beelden van heeft gemaakt. Maar hij ontkent dat hij in hetzelfde oppasgezin ook een ouder broertje van 4 jaar oud heeft misbruikt. Dit bleek donderdag op de eerste zittingsdag van de zedenzaak.

In het strafrechtelijk onderzoek naar het vermeende kindermisbruik vond het Openbaar Ministerie drie video’s van misbruik van het jongste oppaskindje. De moeder deed daarop aangifte. F. zou een keer of vijf hebben opgepast bij het gezin in de gemeente Hollands Kroon. Hij bood zich aan als oppas via Marktplaats.

De moeder van het gezin uit de gemeente Hollands Kroon heeft vorig jaar nogmaals aangifte gedaan op basis van een opgenomen gesprek dat ze met de 4-jarige kleuter voerde. In dit audiofragment zegt de jongen dat hij heeft gezien dat F. aan de piemel van zijn broertje heeft gezeten en een keer aan zijn eigen piemel, bij de wc. Volgens de moeder ging het om aftrekbewegingen. F. ontkent dat hij de kleuter heeft aangeraakt.

F. weerspreekt ook stellig het misbruik van zijn neefje van 11 jaar oud tijdens het logeren. Deze jongen deed aangifte tegen zijn oom nadat de zedenzaak vorig jaar zomer in de publiciteit kwam.

F. wordt tevens verdacht van seksueel misbruik van een hond in de Utrechtse gemeente Zegveld en een varken in Overijssel, waar beelden van zijn gemaakt. “Het is onwenselijk gedrag”, zei F. over het dierenmisbruik. “Ik ben me ervan bewust dat dit strafbaar gedrag is.”

De zedenzaak gaat donderdagmiddag verder. De moeder zal een slachtofferverklaring voorlezen. Verder ontvangt de rechtbank een psycholoog en psychiater die F. en medeverdachte Marco H. (38) uit Alkmaar hebben onderzocht. F. is eerder dit jaar geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Vrijdagochtend worden de strafeisen verwacht.