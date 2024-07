Advocaat: Van Leeuwen niet door cliënt gedood

De 30-jarige Mart B. moet worden vrijgesproken van het doden van de vermiste Wico van Leeuwen in Borculo. Dat zei advocaat Gerald Roethof in antwoord op de eis van vijftien jaar cel van het Openbaar Ministerie vrijdag.

Sinds 17 mei 2022 ontbreekt elk spoor van de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo. Mart B. werd als verdachte aangemerkt nadat zijn voormalige vriendin in oktober 2022 naar de politie was gestapt. B. had haar eerder verteld dat hij Wico had omgebracht. Volgens Roethof klopt haar verhaal niet. “Ze zegt dat ze weet waar Wico is. Dat is volstrekt onjuist, want dat weet ze niet.”

Het lichaam van Van Leeuwen is nooit teruggevonden. Advocaat Roethof vroeg de rechtbank in Zutphen te waken voor een rechterlijke dwaling. B. heeft inderdaad eerder gezegd dat hij Wico gedood heeft, maar volgens de verdediging is daar geen bewijs voor.

De gevonden bloedsporen van het slachtoffer onderaan de trap van de woning waarin zowel Van Leeuwen als de verdachte woonden, zeggen volgens Roethof niet dat de man daar is gestorven. “Alleen dat hij gewond is geraakt.” Mogelijk is de man van de trap gevallen, stelt hij. “Die sporen zeggen niets over het misdrijf.”

Mart B. wees zijn neef George als schuldige aan. Een wazige foto op de telefoon van zijn vriendin past volgens de verdediging bij het verhaal dat George het lichaam onder of bij zijn huis aan de Pagendijk in Borculo begraven heeft. Daarna zou de kuil vol beton zijn gestort. De officier van justitie zei dat het huis ‘ondersteboven’ is gehaald. Onder meer de vloer is verwijderd, maar er werd niets gevonden. George is geen verdachte in deze zaak. Hij overleed plotseling in november 2022.

De rechtbank doet op 2 augustus uitspraak.