Agema wil alleen ‘inhoudelijke’ vragen, negeert die over tweet

Zorgminister Fleur Agema wil na de eerste wekelijkse ministerraad niet ingaan op haar omstreden tweet over hoofddoeken die ze donderdag verstuurde tijdens het debat over de regeringsverklaring. Bij de uitloop op het ministerie van Algemene Zaken hint ze tegenover de pers hardop op het stellen van vragen over Co-Med, de huisartsenketen die vrijdag failliet is verklaard. “Iemand inhoudelijk? Co-Med?”

Haar twitteractie leidde tot grote ophef bij de wantrouwige oppositie omdat premier Dick Schoof net omstandig had proberen uit te leggen dat het kabinet niemand uitsluit, ook niet als zij hoofddoeken dragen. Na een ingelast overleg met zijn vier vicepremiers, onder wie Agema zelf, zei Schoof dat bewindslieden niet meer zullen tweeten tijdens debatten. Agema wil niet zeggen wat er in het kabinetsoverleg vrijdag precies is afgesproken. Ze wil alleen kwijt dat ze “dit niet had moeten doen en dat het niet meer gaat gebeuren”. Verder verwijst ze naar haar spijtbetuiging na afloop van het debat.

Wat betreft Co-Med kan ze zich de zorgen bij mensen goed voorstellen. Agema benadrukt dat er een noodplan is. Omdat het faillissement al enige weken werd voorzien waren de inspectie, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit er al op voorbereid. “In de tussentijd zal er natuurlijk al worden gewerkt aan een structurele oplossing voor al deze patiënten.”