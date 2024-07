PVV stapt in nieuwe radicaalrechtse alliantie in Brussel

De PVV sluit zich in het Europees Parlement aan bij Patriots for Europe, de nieuwe politieke familie waarvan de Hongaarse premier Viktor Orbán medeoprichter is. Dat meldt partijleider Geert Wilders in een bericht op X. De PVV behaalde bij de Europese verkiezingen van vorige maand zes zetels.

“Wij zijn PVV-patriotten”, twittert Wilders. “Wij houden van ons land. Sterk en soeverein.” Verder noemt Wilders zichzelf een verdediger van vrede en vrijheid en Nederlands “joods-christelijke traditie”.

De tweet van Wilders, waarin hij ook zegt Oekraïne te steunen, komt op de dag dat Orbán in Moskou is om met de Russische president Vladimir Poetin over vrede te spreken. Dat doet de Hongaarse premier zonder betrokkenheid van Oekraïne, het buurland waartegen Rusland in februari 2022 een oorlog begon. Het kabinet, dat mede door de PVV is gevormd, sprak daar vrijdag zijn zorgen over uit.

Naast de Fidesz-partij van Orbán is ook ANO, de partij van de Tsjechische oud-premier Andrej Babiš betrokken bij de oprichting van Patriots for Europe, net als de Oostenrijkse FPÖ. Ook in andere landen hebben radicaalrechtse partijen al belangstelling getoond.