RWS waarschuwt voor drukkere spits komende vrijdagen om vakantie

Weggebruikers moeten deze en de komende vrijdagmiddagen rekening houden met een middagspits die al vroeg op gang komt. Dat komt door de start van de vakantie in de drie regio’s, zo waarschuwt Rijkswaterstaat.

Komende middag wordt het vanaf 12.00 uur geleidelijk drukker op de weg. Het advies aan weggebruikers is om voor vertrek de actuele verkeersinformatie en de geplande werkzaamheden te raadplegen en zo goed voorbereid op pad te gaan.

Vooral in het zuiden en oosten van Nederland wordt extra drukte verwacht. In het zuiden door vakantiegangers, in het oosten ook door mensen die naar Berlijn reizen voor de voetbalwedstrijd daar zaterdagavond tussen Nederland en Turkije. Supporters kunnen stuiten op Duitse politiegrenscontroles in verband met het EK-voetbal. Dat levert mogelijk vertraging op.

Regio Zuid heeft vanaf dit weekend vakantie. De week erna, op 13 juli, is regio Midden aan de beurt. Voor regio Noord gaat de zomervakantie op 20 juli van start. “Dit betekent dat weggebruikers op deze vrijdagen mogelijk al vroeg naar huis gaan om op tijd van de vakantie te kunnen genieten”, aldus Rijkswaterstaat.