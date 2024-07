Swifties vullen ArenA voor tweede dag op rij

Voor de tweede dag op rij vult de Johan Cruijff ArenA zich vrijdag met 55.000 Swifties. In het Amsterdamse stadion geeft superster Taylor Swift er de tweede van haar drie Nederlandse shows.

Donderdag speelde de 34-jarige zangeres voor het eerst in negen jaar weer in Nederland. “Leuk jullie allemaal te zien”, zei de Amerikaanse in het Nederlands aan het begin van de show waarna een 3,5 uur durend spektakel volgde. In totaal zong Swift 45 liedjes verdeeld over verschillende tijdperken uit haar carrière. De titel van de tour, ERAS, verwijst daar ook naar.

Het eerste concert verliep voor zover bekend zonder grote problemen. De politie hoefde ’s nachts geen kamperende fans weg te sturen en ook de uittocht na de show verliep ordelijk. De NS en GVB hadden extra materieel ingezet om iedereen te vervoeren.