Van Zanen feliciteert Schouten: ze vindt het een eer

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft Carola Schouten afgelopen nacht gefeliciteerd met haar voordracht als nieuwe burgemeester van Rotterdam.

“In haar reactie noemde ze het een eer collega te worden, ik vind dat zelf omgekeerd ook”, zegt Van Zanen. “Ik verheug me op onze samenwerking in haar nieuwe rol. In G4-verband, maar ook binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Rotterdam krijgt een betrokken burgemeester en ik een prettige collega.”

Schouten kreeg donderdagavond van de Rotterdamse gemeenteraad te horen dat ze de kandidaat is om huidig burgemeester Ahmed Aboutaleb op te volgen. Ze wordt de eerste vrouwelijke eerste burger in Rotterdam en zal, als alle formaliteiten goed verlopen, op 10 oktober worden beëdigd.

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft Schouten gefeliciteerd met de voordracht. “‘Prachtig ambt, voor een grootse stad. Ik verheug me zeer op de samenwerking.”