A12 in Den Haag weer vrij na blokkade door Extinction Rebellion

De A12 in Den Haag is weer vrij, meldde de gemeente rond 17.00 uur. Een deel van de weg werd eerder op zaterdag geblokkeerd door enkele honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR).

Nadat de activisten geen gehoor hadden gegeven aan de oproep om te vertrekken, zette de politie een waterkanon in. Onder de demonstranten die werden afgevoerd was ook de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg.

De politie heeft aan het begin van de middag acht actievoerders aangehouden voor belemmering. Zij hadden zich vastgeketend en maakten het de politie “actief” lastig om zich te laten verwijderen van de weg. Hun gegevens zijn geregistreerd, het Openbaar Ministerie bepaalt later of ze worden vervolgd. Later op de middag werden nog eens zo’n vijfhonderd demonstranten aangehouden voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties. Een persoon is aangehouden omdat die zich niet kon identificeren.

XR protesteerde met de actie tegen fossiele subsidies. Naast de blokkade op het Malieveld was ook een ‘Protestival’ aangekondigd, maar dat werd afgelast om harde windstoten.