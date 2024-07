Op het terrein van vuilverwerkingsbedrijf Attero aan de Sluinerweg in Wilp, ten oosten van Apeldoorn, heeft brand gewoed in een hoop afval van 25 bij 25 meter. De brandweer had het vuur snel onder controle. De smeulende berg wordt afgedekt met zand, meldt de brandweer.

Tijdens de brand gold een waarschuwing voor automobilisten op de nabijgelegen A1 voor rook over de weg.