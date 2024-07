Burgemeester Marcouch rekent op mooie voetbalavond in Arnhem

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem hoopt dat het bekijken van de EK-wedstrijd Nederland-Turkije zaterdagavond in zijn stad zonder problemen zal verlopen. In een post op zijn sociale media schetst hij welke maatregelen mensen riskeren bij wangedrag.

“De feestregels gaan vooral over de verkeersveiligheid”, aldus Marcouch. “De handhavers en politie zijn zo aardig hun gezins- en vriendenleven vanavond opzij te zetten voor de veiligheid. Zij noteren de kentekens van wie a) de verkeersregels roekeloos overtreedt (al snel over de 500 euro) b) overdreven hinderlijk geluid produceert met uitlaat (280 euro) en claxon (160 euro) en c) illegaal vuurwerk afsteekt (minimaal 100 euro en een aantekening in het strafblad).”

Maar Marcouch gaat ervan uit dat zijn inwoners “het bonnenboekje leeg” zullen houden. De laatste wedstrijden bewijzen dat dat kan, zegt hij, er was wel wat overlast maar die was tijdelijk en werd “welgemoed” geïncasseerd. “Alle reden om uit te kijken naar een mooie avond!”, schrijft de burgemeester.