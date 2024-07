Fanzones in Berlijn weer open vlak voor kwartfinale van Oranje

Supporters van het Nederlands elftal zonder kaartje voor de kwartfinale tegen Turkije op het EK kunnen het duel toch nog op een groot scherm in een fanzone in Berlijn volgen. De autoriteiten sloten de fanzones zaterdagmiddag nadat meteorologen noodweer hadden voorspeld. Inmiddels is het weer opgeklaard in de hoofdstad van Duitsland en verwachten weerdiensten geen onweer meer.

De KNVB schat dat ongeveer 40.000 Oranjesupporters naar Berlijn zijn gekomen voor de kwartfinale van Oranje op het EK. De bond heeft alle 7000 beschikbare tickets voor het duel onder clubcardhouders van Oranje verdeeld. Een klein uur voor de wedstrijd blijkt dat duizenden fans van het Nederlands elftal op een andere manier een kaartje hebben bemachtigd. Het Olympiastadion van Berlijn kleurt al aardig oranje.

De KNVB adviseert Nederlandse fans zonder kaartje voor de wedstrijd de kwartfinale te bekijken in de fanzone van de UEFA bij de Brandenburger Tor.

Duizenden Nederlandse fans hebben de hele middag in een Oranje Fanzone op de Hammarskjöldplatz feest gevierd. Daar traden dj’s Wipneus en Pim en de artiesten Robert van Hemert en Joël Borelli op. Ze zijn na 17.00 uur naar het Olympiastadion in Berlijn gelopen, waar de kwartfinale om 21.00 uur begint. Veel Duitsers stonden langs de weg om de inmiddels beroemde oranjemars te bekijken.

De Duitse politie heeft de feestelijke optocht van Turkse voetbalsupporters door Berlijn naar het Olympiastadion beëindigd, omdat supporters de omstreden “wolvengroet” bleven maken.