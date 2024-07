Galecopperbrug richting Arnhem dicht om werkzaamheden

Weggebruikers die over de Galecopperbrug van de snelweg A12 bij Utrecht willen, moeten vanaf zaterdag rekening houden met afsluitingen in het weekend. In de richting van Arnhem is de brug zaterdag van 08.00 tot uiterlijk 20.00 uur volledig afgesloten door werkzaamheden. Als de werkzaamheden goed verlopen, kan de weg ook voor 20.00 uur geopend zijn.

Ook op 20, 21, 27 en 28 juli is de brug dicht, waarschuwt Rijkswaterstaat. Weggebruikers richting Arnhem kunnen omrijden via de A1, A15 of de provinciale weg N230. De extra reistijd loopt op tot zestig minuten. Het verkeer richting Den Haag heeft geen last van de werkzaamheden, en kan gewoon over de brug rijden.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de grootschalige renovatie van de brug, die tot halverwege volgend jaar duurt. Tijdens de afsluitingen deze maand wordt een nieuwe constructie op de oostelijke toren van de brug in de richting van Arnhem geplaatst, meldt Rijkswaterstaat. Er worden verder buizen geplaatst tussen het brugdek en die nieuwe constructie. Door die buizen lopen in de toekomst de nieuwe stalen kabels.

Volgens Rijkswaterstaat wordt de brug door het zwaardere vracht- en autoverkeer steeds meer belast. De stalen kabels die het brugdek dragen, vertonen bovendien roestvorming op het brugdek in de richting van Arnhem. Het onderhoud is volgens de wegbeheerder nodig om de brug ook in de toekomst veilig te kunnen gebruiken.

De Galecopperbrug is met 220.000 voertuigen per dag de op een na drukste brug van Nederland. Aan de brug wordt al lange tijd gewerkt. Weggebruikers merken dat aan onder meer smallere rijstroken en een verlaging van de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur.