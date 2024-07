Klimaatactivisten demonstreren op Malieveld en willen A12 op

Klimaatactivisten gaan zaterdag op twee manieren demonstreren in Den Haag. Actiegroep Extinction Rebellion (XR) is wederom van plan de A12 te blokkeren, al mag dat niet van burgemeester Jan van Zanen. Tegelijkertijd organiseert de groep samen met andere organisaties een ‘protestival’ op het Malieveld, de aangewezen plek voor demonstraties in Den Haag.

Het protest op de A12 is gericht tegen fossiele subsidies. De betoging op het Malieveld draait om ‘klimaatrechtvaardigheid’ en richt zich tegen de nieuwe rechtse regeringscoalitie. XR trekt hier samen op met organisaties als Fossielvrij NL en MiGreat.

“De plannen van het nieuwe kabinet zijn niet alleen rampzalig voor het klimaatbeleid, maar ook op veel andere gebieden. Of het nu om asiel en migratie gaat, om woningbouw of om bescherming van de rechten van gemarginaliseerde groepen”, stelt XR. De actiegroep blokkeerde dinsdag, toen het nieuwe kabinet werd beëdigd, ook al enkele uren de A12 ter hoogte van de Tweede Kamer. Het duurde zo’n drie uur voordat de politie die blokkade helemaal had beëindigd.

XR is onder meer boos over uitspraken die PVV-minister Marjolein Faber in het verleden heeft gedaan over klimaatverandering, waar de mens volgens haar geen invloed op heeft. Die mening staat haaks op de bevindingen van klimaatwetenschappers. Zo noemt het VN-panel van klimaatwetenschappers IPCC de menselijke invloed op de huidige opwarming “onmiskenbaar”.