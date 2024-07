Oranjefans nemen bezit van centrum zomers Berlijn

Supporters van het Nederlands elftal nemen bezit van het centrum van Berlijn, waar Oranje om 21.00 uur begint aan de kwartfinale tegen Turkije op het EK. Ze zitten op de vele terrassen van de hoofdstad van Duitsland en genieten van het mooie weer. Het wordt zaterdagmiddag ongeveer 30 graden in Berlijn.

Veel Nederlandse supporters zijn vrijdagavond naar Berlijn gereisd. “Toen we moesten tanken, vroeg een Duitse man die daar achter de kassa zat of er nog Nederlanders in Nederland waren”, lacht Erik uit Breda. “We zijn in een soort oranje optocht hiernaartoe gereden. Ik zag alleen maar Nederlandse nummerborden.”

Erik zit met vrienden op een terras aan Kurfürstendamm, de bekendste boulevard van Berlijn. “Schade Deutschland alles ist vorbei”, zingt het vriendengroepje als er een man met een shirt van de nationale ploeg van Duitsland voorbijloopt. Duitsland werd vrijdagavond in een spannende kwartfinale uitgeschakeld door Spanje.

Supporters van het Nederlands elftal kunnen vanaf 14.00 uur feestvieren in een Oranje Fanzone op de Hammarskjöldplatz. Daar treden dj’s Wipneus en Pim en artiesten Robert van Hemert en Joël Borelli op. De inmiddels beroemde supportersmars richting het Olympiastadion begint om 17.00 uur. De KNVB verwacht dat ongeveer 40.000 Oranjesupporters naar Berlijn komen voor de EK-kwartfinale van Oranje. De voetbalbond heeft alle 7000 tickets voor het duel met de Turken verkocht.

Het is nog onbekend hoeveel fans via andere kanalen een ticket voor de kwartfinale van Oranje hebben bemachtigd. Op de zwarte markt worden kaartjes voor 500 euro en duurder aangeboden. De verwachting is dat de Nederlandse fans zwaar in de minderheid zijn in het stadion. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen Turken. Berlijn telt alleen al zo’n 300.000 inwoners met Turkse roots.