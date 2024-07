Politie haalt klimaatactivisten, met Thunberg, van begin A12

De politie is begonnen met het verwijderen van klimaatactivisten van een kruising aan het begin van de A12. Een groep van enkele honderden demonstranten van Extinction Rebellion (XR) had de kruising naast het Malieveld in Den Haag geblokkeerd. De bekende klimaatactivist Greta Thunberg was een van de demonstranten. Zij is door de politie weggevoerd, ziet een verslaggever van het ANP.

Voorafgaand aan het leegmaken van de kruising zette de politie een waterkanon in, dat de actievoerders met een waternevel nat spoot. Later werd ook een hardere straal gebruikt die gericht op de groep spoot. Even verderop hadden activisten een kruispunt geblokkeerd ter hoogte van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken. Een kleine groep demonstranten was het gelukt om in de tunnelbak van de Utrechtsebaan te komen en een rijbaan te blokkeren.

XR voerde actie tegen fossiele subsidies. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag had de blokkade van de weg verboden. Een tweede actie, een ‘protestival’ op het Malieveld, kon niet doorgaan zaterdag om de verwachte harde wind.