Taylor Swift sluit serie Amsterdamse concerten af

De Johan Cruijff ArenA staat zaterdag voorlopig voor de laatste keer in het teken van Taylor Swift. De Amerikaanse superster is toe aan haar derde en laatste Nederlandse show in haar huidige wereldtour.

De concerten zijn door muziekrecensenten in Nederland lovend ontvangen. De Volkskrant, het AD en NRC deelden allemaal vijf sterren uit en ook Het Parool en De Telegraaf waren buitengewoon positief.

Volgens het AD naderde Swift tijdens haar eerste show op donderdag “perfectie”. De Volkskrant vond het “overweldigend”. “Alles was tot in de puntjes geregisseerd, maar zó goed gedaan dat je weerloos was.” NRC vond het opvallend dat Swift niet alleen uitstekend bij stem was maar ook geen “druppeltje zweet of zichtbare vermoeidheid” toonde. “Gelukkig moest ze een keer haar neus snuiten – ook maar een mens.”

Naar de drie concerten, die ieder 3,5 uur duren, komen in totaal 165.000 mensen. Op de setlist staan liefst 45 liedjes verdeeld over verschillende tijdperken uit Swifts carrière.