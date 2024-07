Turken dansen bij Gedächtniskirche, ook veel Oranjefans in Berlijn

Turkse en Nederlandse voetbalsupporters leven in Berlijn toe naar de kwartfinale van het EK, die zaterdag om 21.00 uur in het Olympiastadion begint. Ruim zeven uur voor de aftrap is het op veel plekken in de Duitse hoofdstad al behoorlijk druk.

Turkse fans hebben zich verzameld op een fanplein bij de Gedächtniskirche. De sfeer is gemoedelijk. Met Turkse vlaggen om de schouders dansen mensen ritmisch mee op de muziek. Een plukje Oranjefans staat zonder problemen tussen de menigte. Supporters van beide landen maken een praatje met elkaar.

De schorsing van verdediger Merih Demiral voor het maken van de ‘wolvengroet’ na zijn doelpunt tegen Oostenrijk is nog altijd onderwerp van gesprek. “Dit voelt voor ons als onrecht”, zegt Mehmet, die aan de rand van het plein een flesje water drinkt. Met 29 graden is het warm in Berlijn. “We gaan hem zeker missen vanavond, maar Turkije gaat ook zonder hem alles geven. We zijn trots dat we in de kwartfinale staan en willen nu meer.”

Voor de supporters van het Nederlands elftal is een fanplein ingericht op de Hammarskjöldplatz. Direct na de opening, om 14.00 uur, is het al goed druk. Nederlandse fans zijn weer op allerlei verschillende manieren uitgedost. Lydia is vanuit Emmen naar Duitsland gekomen met een grote groep vrienden. Ze draagt een brulshirt, dat populair was tijdens het WK van 2010. “We zijn met een vaste groep vrienden. Toen Nederland hier anderhalve week geleden met 3-2 van Oostenrijk verloor, hadden we niet verwacht hier weer terug te keren. En al helemaal niet voor een kwartfinale tegen Turkije. Het zit ons qua speelschema voorlopig niet tegen.”

In de fanzone vermaken dj’s Wipneus en Pim en artiesten Robert van Hemert en Joël Borelli de menigte, die vanaf 17.00 uur in een optocht naar het stadion gaat. Er zijn naar schatting 40.000 Oranjesupporters in Berlijn.

Niet alle Oranjefans brengen de middag feestend door op de Hammarskjöldplatz. “Het is mij veel te warm”, zegt Bart uit Nieuwegein, die een hotel heeft op de Kurfürstendamm. “Ik ga zo naar een museum. Welk moet ik nog even bekijken. Keuze genoeg in Berlijn.”