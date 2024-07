Brekelmans: F16’s en Patriots gaan snel naar Oekraïne

De door Nederland toegezegde Patriot-radar en drie Patriot-lanceerinrichtingen worden snel aan Oekraïne geleverd. “Ook de toegezegde F-16’s laten niet lang meer op zich wachten”, zei defensieminister Ruben Brekelmans tijdens een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky en defensieminister Roestem Oemerov in Odesa.

Bij de Patriots moet aan “een paar weken” worden gedacht, zei Brekelmans vanuit Odesa tegen het ANP. Om de operationele veiligheid wordt het moment van de levering van de 24 Nederlandse F-16 toestellen niet bekendgemaakt, maar dat zal volgens de minister “op korte termijn” gebeuren.

Tijdens het bezoek aan Odesa heeft Brekelmans gezien welke verwoestingen daar zijn aangericht. Zo zijn Russische raketaanvallen op graan- en energiecentrales uitgevoerd. “Dit toont het belang aan van adequate luchtverdediging. Je kunt wel helpen met het repareren van beschadigde energiecentrales, maar zonder goede luchtverdediging kunnen die zo weer worden verwoest.”

Op Brekelmans’ vraag aan zijn Oekraïense gesprekspartners, wat voor hen nu het belangrijkste is, “staat luchtverdediging op de eerste, tweede en derde plaats”, vertelt de minister.

Tijdens zijn eerste officiële werkbezoek als minister maakte Brekelmans bekend dat Nederland nog eens 10 miljoen euro aan Oekraïne schenkt waarmee de krijgsmacht extra IT-middelen kan aanschaffen. Nederland had voor dat doel al eerder 10 miljoen euro aan Oekraïne gegeven.

Volgens de defensieminister is er tevredenheid over de concrete steun vanuit Nederland, “al is die volgens Zelensky nog steeds niet genoeg”. Ook wordt gewaardeerd dat Brekelmans, samen met buitenlandminister Caspar Veldkamp, vrijdag direct na de ministerraad naar Oekraïne is gegaan. Daar hebben beide bewindslieden nogmaals de onvoorwaardelijke steun van Nederland aan Oekraïne uitgesproken. In het licht van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB waren daar zorgen over.

Nederland zal tevens koploper blijven om andere landen te blijven overtuigen van de noodzaak van hulp aan Oekraïne, zo hebben beide bewindslieden de Oekraïeners op het hart gedrukt. “Die inzet wordt gewaardeerd”, zei Brekelmans.

Over het recente bezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan de Russische president Vladimir Poetin in Moskou is kort gesproken. “Het is vooral gegaan over het belang van het bewaren van de eenheid tegen Rusland en steun voor Oekraïne. We moeten blijven uitspreken dat we de Russische inval ten sterkste afkeuren.”