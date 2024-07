Drie meldingen bij PersVeilig om voetbalrellen Den Haag

Bij PersVeilig zijn drie meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd bij de rellen in Den Haag na de EK-wedstrijd Nederland – Turkije. Dat bevestigt een woordvoerder van het meldpunt na berichtgeving door De Telegraaf.

Een melding kwam van een fotograaf die werd bekogeld met eieren en vervolgens geschopt, vertelt de woordvoerder. Een andere melding kwam van een verslaggever naar wie zwaar vuurwerk werd gegooid.

De derde melding werd gedaan door een verslaggever van De Telegraaf. Hij werd naar eigen zeggen aangevallen op de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk. Hij kreeg klappen in zijn gezicht en tegen zijn slaap. Ook probeerden relschoppers cobra’s in zijn auto te gooien. Turkse voetbalfans hielpen hem vervolgens veilig weg te komen.