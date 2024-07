KNVB: minimaal 75.000 fans naar Dortmund voor halve finale EK

Supporters van het Nederlands elftal komen massaal naar Dortmund voor de halve finale van woensdagavond tegen Engeland op het EK. De KNVB rekent, na overleg met de lokale autoriteiten, op 75.000 tot 80.000 Nederlanders die naar de Duitse stad afreizen.

De KNVB heeft 8000 kaarten voor de wedstrijd in het Signal Iduna Park, dat plaats biedt aan ruim 80.000 fans. Deze worden verdeeld onder trouwe clubcardhouders van de nationale voetbalbond. De UEFA heeft ook 1500 tickets aan Nederlandse fans verkocht. Op internet worden zondag tickets vanaf 800 euro aangeboden.

De KNVB is in overleg met de autoriteiten over een Oranje Fanzone in Dortmund, waar Nederlandse artiesten voor de halve finale kunnen optreden. De voetbalbond hoopt ook dat de fans gezamenlijk naar het stadion kunnen lopen. Beelden van een feestende stoet Nederlandse fans gingen eerder dit EK de hele wereld over.

De groepswedstrijden van het Nederlands elftal tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk trokken 40.000 Nederlandse fans naar Hamburg, Leipzig en Berlijn. Ruim 15.000 supporters van Oranje waren in München voor de achtste finale tegen Roemenië. Zaterdag waren er ruim 40.000 fans van Nederland in Berlijn voor de kwartfinale tegen Turkije.

Supporters zonder kaartje bekijken de duels op het EK vaak in de fanzones van de Duitse speelsteden. De halve eindstrijd tussen Nederland en Engeland begint woensdag om 21.00 uur.