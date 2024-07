Kwartfinale Oranje door 6,3 miljoen mensen op tv bekeken

Meer dan 6 miljoen mensen hebben zaterdagavond de EK-kwartfinale tussen Nederland en Turkije op NPO 1 gevolgd. Om precies te zijn keken gemiddeld 6,3 miljoen mensen. Het Nationaal Media Onderzoek (NMO), de organisatie die in Nederland de kijkcijfers registreert, bevestigt de gegevens hierover van de NOS.

Het is daarmee tot nu toe de best bekeken wedstrijd van het toernooi voor Oranje. Eerder was dat de wedstrijd in de achtste finale tegen Roemenië (3-0), waar gemiddeld 6,1 miljoen mensen op televisie naar keken. De groepswedstrijd tegen Frankrijk volgt op de derde plek met bijna 5,5 miljoen lineaire kijkers.

De NOS meldt verder dat online ook nog eens 829.000 bezoekers de wedstrijd bekeken via de app of website van de omroep. Bij de wedstrijd tegen Roemenië waren er 637.000 onlinebezoekers.