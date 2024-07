Advies na aanval op hond Leusden: wees in natuur alert op wolven

Bezoekers van natuurgebieden in Leusden, Zeist en Woudenberg krijgen het advies “alert te blijven op de aanwezigheid van een wolf”. De provincie Utrecht en gemeenten roepen hondenbezitters op hun dier aan de lijn uit te laten. In de natuurgebieden worden extra borden met die boodschap neergezet, meldt de provincie. Dat gebeurt nadat zaterdag in Leusden een hond werd gebeten en vervolgens meegenomen, vermoedelijk door een wolf.

De hond liep zaterdagochtend aan de lijn bij zijn baasje toen de confrontatie plaatsvond. Naar de hond wordt nog altijd gezocht, aldus de provincie. Daarbij wordt een speurhond ingezet.

De provincie gaat er door de verklaring van de hondeneigenaar van uit dat de hond door een wolf is aangevallen. Ook zijn beelden van wildcamera’s bekeken en deskundigen geraadpleegd. Deskundigen geven aan dat de wolf die in de buurt van Leusden leeft welpen heeft en de hond waarschijnlijk als een bedreiging voor de welpen zag, aldus de provincie maandag. Er zijn geen beelden van de aanval.