Amsterdams restaurant in 48 uur twee keer doelwit van agressie

Een restaurant in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is het afgelopen weekend doelwit geweest van een explosie en een beschieting, meldt de politie maandag. Binnen 48 uur was het twee keer raak bij het pand aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Hoewel tijdens de laatste actie nog drie mensen in het pand waren, raakte niemand gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er rond 04.45 uur een explosie bij het terras van het restaurant. Daarna ontstond een kleine brand. Getuigen zagen een scooter met daarop twee mensen wegrijden, vermoedelijk in de richting van de Burgemeester van Leeuwenlaan.

Twee nachten later, in de nacht van zondag op maandag, volgde een beschieting van het pand. Dat was rond 03.30 uur toen nog drie medewerkers in de zaak waren. Zij hoorden schoten aan de voorkant van het restaurant. Opnieuw zouden twee mensen op een scooter zijn weggereden, het is onbekend in welke richting.