Een baby die maandag rond 17.00 uur in zorgwekkende toestand werd gevonden in een auto aan de Vlaardingweg in Rotterdam is overleden, meldt de politie. Ter plaatse is een man aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau om verhoord te worden.

Iemand die de baby in de auto zag, deed melding bij de politie. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Een woordvoerder kon niet meer details geven op dit moment.