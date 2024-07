Brand bij woning Rotterdamse DENK-wethouder mogelijk aangestoken

De politie vermoedt dat de brand bij de woning van de Rotterdamse DENK-wethouder Faouzi Achbar afgelopen zaterdag mogelijk is aangestoken. Dat laat een woordvoerder maandag weten na berichtgeving van het AD. De brand was zaterdagavond rond 22.15 uur. Achbar en zijn familie waren op dat moment niet thuis, zegt zijn woordvoerder. Niemand raakte gewond.

Bij de woning in het zuiden van de stad wordt maandag nog onderzoek gedaan, aldus de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De Rotterdamse partij zegt in een schriftelijke reactie dat het huis “volledig is afgebrand”. Fractievoorzitter Serkan Soytekin noemt de mogelijkheid van brandstichting “gruwelijk, misdadig en laf”. De partij is “diep geschokt en verontwaardigd” en noemt het “een regelrechte aanval op een politicus en zijn gezin” en op “de democratie en onze rechtsstaat”.

Soytekin wil dat de autoriteiten zo snel mogelijk de “verantwoordelijken ter verantwoording” roepen. “Dit kan en mag niet onopgelost blijven”, aldus de fractievoorzitter.