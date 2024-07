Dinsdagavond kans op overlast door zware onweersbuien

Het KNMI waarschuwt dat er dinsdagavond kans is op zware onweersbuien. Die trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over het land.

Door deze buien kan er plaatselijk sprake zijn van veel regen, intensief onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan, aldus het KNMI. Vooral voor buitenactiviteiten kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn. Het weerinstituut geeft daarom code geel af.

De windstoten kunnen snelheden bereiken van 75 tot 100 kilometer per uur. De hagelstenen kunnen 2 tot 4 centimeter groot zijn en veel regen in korte tijd houdt in: 20 tot 40 millimeter.

In de nacht naar woensdag trekken de onweersbuien naar Duitsland weg.