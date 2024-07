Extra bussen en treinen rond Nijmeegse Vierdaagse

Vervoerders Arriva, Breng en NS zetten rond de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten extra bussen en treinen in van en naar Nijmegen. De NS rijdt in de vroege ochtend met extra treinen vanuit Den Bosch, Utrecht Centraal en Zwolle, zodat wandelaars op tijd aan de start kunnen verschijnen.

Ook Arriva zet extra treinen in. De vervoerder meldt dat er van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 juli extra nachttreinen rijden van Arnhem naar Doetinchem en van Elst naar Tiel. De NS-treinen die vanuit Nijmegen komen, sluiten aan op deze Arriva-treinen. Ook rijden er van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli, de dagen waarop gewandeld wordt, de hele nacht extra treinen op de Maaslijn tussen Nijmegen en Venray.

Vervoerder Breng zet extra bussen in. Voor de wandelaars zijn er speciale bussen die vanaf circa 03.00 uur rijden, en vertrekken vanuit onder meer Angeren, Beneden-Leeuwen, Grave, Gennep, Huissen, Millingen en Wijchen. Het bedrijf waarschuwt wel dat de reguliere ov-chipkaart in deze bussen niet geldig is: mensen kunnen een speciale ‘Blarenpas’ kopen, of een kaartje aanschaffen bij de buschauffeur.

Voor feestvierders die na de Vierdaagsefeesten weer naar huis willen, zet Breng nachtbussen in. Die rijden naar plaatsen in de wijde omgeving.