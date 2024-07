NFF gaat in bezwaar tegen subsidiestop: nooit signalen gehad

Het Nederlands Film Festival (NFF) gaat bezwaar indienen tegen het stopzetten van de subsidie voor het festival. Volgens zakelijk directeur Marjolijn Bronkhuyzen heeft de organisatie van het evenement nooit eerder signalen vanuit de gemeente Utrecht gekregen die duidden op het stilleggen van de subsidie.

“Wij begrijpen er nog steeds niets van”, zegt Bronkhuyzen tijdens de persdag van het NFF in filmtheater Slachtstraat in Utrecht. Daar worden maandag een aantal premièrefilms gepresenteerd. Het filmfestival is dit jaar van vrijdag 20 tot en met vrijdag 27 september. “We gaan er uiteraard dit jaar weer met 100 procent tegenaan. Maar je kunt niet ontkennen dat dit iets met een organisatie doet. Er zit veel onmacht en onbegrip.”

Vanaf 2025 moet het NFF het in ieder geval vier jaar zonder subsidie van de gemeente doen: in totaal 2,4 miljoen euro, ofwel 600.000 euro per jaar. Volgens de adviescommissie, die alle subsidieaanvragen heeft getoetst “op artistieke kwaliteit, uitvoerbaarheid en betekenis voor de stad”, lukte het een aantal aanvragers “minder goed” om hun meerjarenplannen “overtuigend voor het voetlicht te brengen”.

Het is nog niet duidelijk hoe het NFF het gat van 600.000 euro per jaar gaat opvullen. “Maar we hebben hoop”, zegt Bronkhuyzen. De organisatie heeft veel vertrouwen in het bezwaar, want juridisch staat het NFF volgens de zakelijk directeur “sterk”.