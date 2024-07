Ook toename van ticketverkoop Flixbussen naar Dortmund

Ook Flixbus verkoopt in aanloop naar de EK-wedstrijd van woensdag meer tickets dan normaal vanuit Nederlandse steden naar Dortmund. Volgens een woordvoerder zitten de bussen die dinsdag en woensdag vertrekken gemiddeld voor ongeveer 80 procent vol. De NS meldde eerder op de dag al een toename van de verkoop van treintickets naar de Duitse stad waar Nederland woensdag tegenover Engeland staat in de halve finale van het toernooi.

Zaterdag won Nederland van Turkije in de kwartfinale van het EK. De laatste dagen ziet Flixbus op de website een toename van 25 procent van het aantal zoekopdrachten voor bussen vanuit Nederlandse plaatsen naar Dortmund, aldus de woordvoerder van de internationale busmaatschappij. Hij schat het aantal boekingen zo’n 15 tot 20 procent hoger dan gewoonlijk. Dit geldt vooral voor boekingen vanuit Eindhoven, Arnhem, Rotterdam, Nijmegen en Tilburg.

In andere steden als Amsterdam, Den Haag en Maastricht liggen de percentages lager. Hoe dit komt, weet de woordvoerder niet. Flixbus doet geen uitspraken over het aantal boekingen dat wordt gedaan. Hoe veel tickets er dus in absolute zin nog over zijn, wil hij niet zeggen.