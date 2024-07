Schoof opteert niet voor Nederlandse vicepresident in Commissie

Premier Dick Schoof heeft tijdens een ontmoeting met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aangegeven dat Nederland niet inzet op het vicepresidentschap van de Commissie. “Na het zware vicepresidentschap van de heer Timmermans is het niet realistisch om te verwachten dat je als Nederland opnieuw een zwaar vicepresidentschap krijgt”, zei Schoof na afloop van een aantal gesprekken in Brussel.

Frans Timmermans was, totdat hij in Nederland de fractie van GroenLinks-PvdA ging leiden, vicepresident van de Europese Commissie.

Wel wil Nederland een betekenisvolle portefeuille, maar Schoof wilde niet zeggen aan welke portefeuille hij dan denkt. Voor het nieuwe kabinet is onder meer migratie en landbouw van groot belang. “Maar ik heb vandaag ook helder de ondergrens aangegeven”, zei Schoof. “Namelijk geen portefeuilles die zeg maar in de orde hier in Europa er minder toe doen.” Ook daar wilde hij geen voorbeelden van noemen.

Hoewel het maandag een eerste kennismaking was, zijn Schoof en Von der Leyen al wel de forse wensenlijst van PVV, VVD, NSC en BBB langsgelopen. “We hebben een aantal dossiers waarover we echt overleg willen met de Europese Unie. Namelijk als het gaat om grip op migratie en perspectief voor de landbouw in het bijzonder”, zei Schoof. Nederland wil ook minder financieel bijdragen aan de Europese Unie.

Von der Leyen heeft volgens Schoof daar niet inhoudelijk op gereageerd. “We zijn al deze onderwerpen langsgelopen en dan is er het vriendelijke knikje en het begrip”, zei Schoof. Volgens hem is het in Europa bekend dat dit voor Nederland belangrijke punten zijn. Nederland zal zich wel constructief blijven opstellen, zo heeft de premier in Brussel benadrukt.

“We knokken voor de belangen van Nederland, maar dat doen we in verbinding met Europa.” Schoof heeft dat ook tegen de Tweede Kamer gezegd. “We gaan 100 procent knokken, maar we geven geen garantie op 100 procent resultaat, maar wel 100 procent inzet.”

Schoof had maandag ook een ontmoeting met EU-parlementsvoorzitter Roberta Metsola en Charles Michel van de Europese Raad, de voorzitter van vergaderingen van Europese regeringsleiders en vakministers.

Volgens Schoof waren het nuttige gesprekken, over problemen die niet alleen in Nederland spelen, maar ook elders in Europa, zoals grip op migratie en het perspectief voor de landbouwsector. “Er is echt ruimte om daarover het gesprek aan te gaan.”