Tot 20 maanden cel geëist voor mislukte vuurwerkaanslag Rotterdam

Tegen de verdachte van het voorbereiden van de mislukte vuurwerkaanslag op 13 oktober vorig jaar bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdamse wijk Charlois, is twintig maanden cel geëist waarvan zes voorwaardelijk. De destijds achttienjarige man stond maandag voor de rechter in Dordrecht. Hij bekende de aanslag te hebben voorbereid, maar wilde niet zeggen in opdracht van wie.

Bij het pand van de firma Van Leeuwen Recycling Rotterdam was een dag eerder ook al een poging gedaan om een vuurwerkbom te plaatsen. Een dag na de tweede mislukte aanslag vond er daadwerkelijk een ontploffing plaats, ondanks aangescherpte beveiliging. “Rotterdam staat bekend als explosiehoofdstad van Nederland”, zei de officier van justitie maandag. “In de meeste gevallen gaat het om een conflict in het drugsmilieu, maar er kan ook sprake zijn van een ander soort conflict of van kopieergedrag.”

De man uit Emmeloord kreeg opdracht voor het plegen van de vuurwerkaanslag, maar vond het plaatsen van het explosief zelf te spannend en vroeg een ander dit te doen, bleek tijdens de zitting. Een tweede verdachte, die maandag eveneens terechtstond, werd door hem ingeschakeld als chauffeur voor de man die de vuurwerkbom zou plaatsen. “Mijn cliënt heeft als tussenpersoon anderen ingeschakeld, maar was niet de daadwerkelijke opdrachtgever”, benadrukt zijn advocaat. Wie dat wel was, wil de verdachte niet zeggen uit angst voor represailles.

Het motief van de opdrachtgever is onbekend; dat van de verdachten was geld. De chauffeur kreeg 50 euro, de uitvoerder zou 1500 euro krijgen en de tussenpersoon 2000 euro. “Maar het heeft me niets dan ellende gebracht”, liet de laatste weten aan de rechter. Hij en de chauffeur werden vier maanden na de mislukte aanslag opgepakt. Tegen de twintigjarige chauffeur is negen maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De uitvoerder, die nog buiten het terrein van het bedrijf werd aangehouden met het explosief op zak, is eerder veroordeeld tot zes maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. “Levensgevaarlijk gedrag”, noemt de officier van justitie het voorbereiden van de mislukte aanslag. “Als de vuurwerkbom per ongeluk was geëxplodeerd in een woning, waar ze meestal vervaardigd worden, was het leed niet te overzien geweest.”

De rechter doet uitspraak op vrijdag 19 juli.