Door een ongeval op de N731 in Overijssel is maandag een 54-jarige automobiliste uit Overdinkel om het leven gekomen. De bestuurder van een andere auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 24-jarige man die niet in Nederland woont.

Het ongeluk vond rond 07.30 uur plaats op de Hoofdstraat tussen Losser en Overdinkel. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend.